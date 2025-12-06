1:3-Niederlage bei FV Morbach Rübenach verliert, macht Lauer aber optimistisch Sina Ternis 06.12.2025, 22:15 Uhr

i Rübenachs Coach Benedikt Lauer sah zwar eine 1:3-Niederlage seiner Mannschaft in Morbach, er sah aber auch eine überzeugende erste Hälfte, die ihn durchaus positiv stimmt. Wolfgang Heil

„Schade“, das war die erste Reaktion von Rübenachs Trainer Benedikt Lauer nach der 1:3-Niederlage seines FV in Morbach. Gerade in Hälfte eins waren die Gäste besser, verschliefen dann aber die Anfangsphase von Halbzeit zwei.

Im Vorfeld der Partie hatte Benedikt Lauer zu Protokoll gegeben, dass seine Mannschaft bei der FV Morbach nichts zu verlieren habe. Nachdem sich der FV Rübenach bei der Hunsrücker Fußballvereinigung mit 1:3 geschlagen geben musste, quittierte der Trainer das mit einem „Schade“, was deutlich macht, dass dann doch mehr drin gewesen wäre für die Koblenzer Vorstädter, die durch die Niederlage auf einem Abstiegsrang in der Rheinlandliga überwintern.







