Draufhauen, das ist für Benedikt Lauer, Coach des Rheinlandligisten FV Rübenach, nicht die richtige Lösung, um mit der 1:6-Niederlage gegen die SG Hochwald und um vor allem mit der aktuell schwierigen Situation umzugehen.
Lesezeit 3 Minuten
Draufzuhauen ist aus Sicht von Benedikt Lauer nicht die richtige Reaktion, mit der 1:6 (0:1)-Niederlage seines FV Rübenach bei der SG Hochwald Zerf umzugehen. „Das ist nicht zielführend, denn damit dividieren wir uns nur auseinander. Stattdessen geht es jetzt darum, dass wir eine Einheit sind, eine Einheit bleiben, auf und neben dem Platz“, sagt Lauer.