1:6-Klatsche in Zerf Rübenach verliert bei Hochwald fünftes Spiel in Folge 02.11.2025, 09:57 Uhr

i Auch wenn es hier anders aussieht, will Rübenachs Coach Benedikt Lauer nach der 1:6-Niederlage seines Teams bei der SG Hochwald keineswegs noch draufhauen, sondern die Fehler sachlich analysieren und vor allem als Einheit aus der Ergebniskrise kommen. Jörg Niebergall

Draufhauen, das ist für Benedikt Lauer, Coach des Rheinlandligisten FV Rübenach, nicht die richtige Lösung, um mit der 1:6-Niederlage gegen die SG Hochwald und um vor allem mit der aktuell schwierigen Situation umzugehen.

Draufzuhauen ist aus Sicht von Benedikt Lauer nicht die richtige Reaktion, mit der 1:6 (0:1)-Niederlage seines FV Rübenach bei der SG Hochwald Zerf umzugehen. „Das ist nicht zielführend, denn damit dividieren wir uns nur auseinander. Stattdessen geht es jetzt darum, dass wir eine Einheit sind, eine Einheit bleiben, auf und neben dem Platz“, sagt Lauer.







Artikel teilen

Artikel teilen