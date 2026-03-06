Kontrastprogramm für Rheinlandligist Rübenach: Am Wochenende gastiert mit Schneifel der Tabellendritte auf dem FV-Kunstrasen, eine Woche später kommt der Vorletzte SG Arzfeld. Und für die Partie will sich das Lauer-Team Selbstvertrauen holen.
Gerade vor dem Hintergrund, dass sein FV Rübenach am Sonntag (15 Uhr) zu Hause gegen den seit dem ersten Spieltag ungeschlagenen Tabellendritten der Fußball-Rheinlandliga, die SG Schneifel, spielt, hätte Benedikt Lauer natürlich gerne was geholt beim Gastspiel seines Teams beim Mitaufsteiger EGC Wirges.