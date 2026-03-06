Zwei Heimspiele nach Gang
Rübenach schlüpft gegen Schneifel in Außenseiterrolle
Rübenachs Marcel Miller (rotes Trikot) bekam am vergangenen Wochenende gegen Wirges einen Schlag ins Gesicht, wird dem FV im Hei
Rübenachs Marcel Miller (rotes Trikot) bekam am vergangenen Wochenende gegen Wirges einen Schlag ins Gesicht, wird dem FV im Heimspiel gegen die SG Schneifel deswegen definitiv fehlen.
René Weiss

Kontrastprogramm für Rheinlandligist Rübenach: Am Wochenende gastiert mit Schneifel der Tabellendritte auf dem FV-Kunstrasen, eine Woche später kommt der Vorletzte SG Arzfeld. Und für die Partie will sich das Lauer-Team Selbstvertrauen holen.

Lesezeit 2 Minuten
Gerade vor dem Hintergrund, dass sein FV Rübenach am Sonntag (15 Uhr) zu Hause gegen den seit dem ersten Spieltag ungeschlagenen Tabellendritten der Fußball-Rheinlandliga, die SG Schneifel, spielt, hätte Benedikt Lauer natürlich gerne was geholt beim Gastspiel seines Teams beim Mitaufsteiger EGC Wirges.

Ressort und Schlagwörter

RheinlandligaSport
Samstag & Montag
Neues aus der Rheinlandliga

Noch mehr Fußball: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Rheinlandliga gibt es immer samstags und montags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren