Zwei Heimspiele nach Gang Rübenach schlüpft gegen Schneifel in Außenseiterrolle Sina Ternis 06.03.2026, 08:00 Uhr

i Rübenachs Marcel Miller (rotes Trikot) bekam am vergangenen Wochenende gegen Wirges einen Schlag ins Gesicht, wird dem FV im Heimspiel gegen die SG Schneifel deswegen definitiv fehlen. René Weiss

Kontrastprogramm für Rheinlandligist Rübenach: Am Wochenende gastiert mit Schneifel der Tabellendritte auf dem FV-Kunstrasen, eine Woche später kommt der Vorletzte SG Arzfeld. Und für die Partie will sich das Lauer-Team Selbstvertrauen holen.

Gerade vor dem Hintergrund, dass sein FV Rübenach am Sonntag (15 Uhr) zu Hause gegen den seit dem ersten Spieltag ungeschlagenen Tabellendritten der Fußball-Rheinlandliga, die SG Schneifel, spielt, hätte Benedikt Lauer natürlich gerne was geholt beim Gastspiel seines Teams beim Mitaufsteiger EGC Wirges.







Artikel teilen

Artikel teilen