Zwei Heimsiege, zwei Auswärtsniederlagen, so die Bilanz des FV Rübenach in der Fußball-Rheinlandliga. Am Samstag reist der FV zur SG Schneifel – und will die schwache Auswärtsbilanz auch ohne drei Stammspieler aufpolieren.

23 Feldspieler und drei Torhüter konnte Benedikt Lauer, Coach des FV Rübenach, unter der Woche im Training begrüßen. Klingt vor dem Gastspiel am Samstag (18 Uhr) bei der SG Schneifel in Auw nach einer komfortablen Ausgangslage. Die relativiert sich bis dahin allerdings wieder, denn da bricht ihm eine komplette Achse weg: Keeper Tobias Oost, Abwehrspieler Jonas Lauer und Stürmer Sascha Engel fehlen genau wie Dennis Burg aus privaten Gründen. Im Tor wird, wie schon im Rheinlandpokal beim 1:6 bei Bezirksliga-Aufsteiger Augst, Daniel Kittsteiner stehen. Wie Lauer die Löcher auf dem Feld stopfen wird, ist noch offen.

Die Mannschaft wird sich mit ziemlicher Sicherheit verjüngen, denn Lauer mit 36 und Engel mit 33 Jahren sind Routiniers und gleichzeitig absolute Leistungsträger. In der Offensive kehrt mit Philipp Pitkowski ein Akteur gegenüber dem 2:1-Sieg gegen Wirges zurück in den Kader und ist sicherlich genauso eine Option wie Marius Geisen, der nach 67 Minuten für Engel eingewechselt wurde.

„Das ist natürlich nicht optimal, weil uns die Erfahrung der Jungs fehlen wird, aber wir wollen nicht jammern, schließlich haben wir nur Jungs, die den Anspruch haben, in der Rheinlandliga zu spielen.“

Rübenachs Trainer Benedikt Lauer

„Das ist natürlich nicht optimal, weil uns die Erfahrung der Jungs fehlen wird, aber wir wollen nicht jammern, schließlich haben wir nur Jungs, die den Anspruch haben, in der Rheinlandliga zu spielen“, sagt der Trainer. Dass seine Mannschaft mittlerweile in der neuen Klasse angekommen ist, das zeigt ein Blick auf die bisherige Bilanz. Zu Hause gab es zwei knappe Siege, auswärts zwei knappe Niederlagen. Und genau das spiegelt auch Lauers bisherige Beobachtungen wider: „Es gibt drei, vier Teams, die sich oben absetzen, ansonsten ist vieles von der Tagesform abhängig.“

Weil der Rübenacher Coach seit 2013 nicht mehr in der Rheinlandliga aktiv war, hat er sich in den vergangenen Wochen sehr intensiv mit der Spielklasse auseinandergesetzt, hat eine höhere Intensität ausgemacht, aber eben auch festgestellt, dass – abgesehen vom Spitzentrio Wittlich, Ahrweiler und Mülheim-Kärlich – im Prinzip jeder jeden schlagen kann.

Lauer hat beim Gegner viele Stärken ausgemacht

Bedeutet auch: Er sieht seine Mannschaft auf dem engen Rasen in Auw bei Prüm keinesfalls chancenlos, sieht vielleicht sogar einen kleinen Vorteil darin, dass der Platz relativ schmal ist, dass die Wege kurz sind, die Viererkette kompakt stehen kann. Er weiß aber auch, dass die Gastgeber das für sich zu nutzen wissen, „Sie sind sehr robust, nach Standards unglaublich gefährlich, haben ein extrem starkes Umschaltspiel und sind bei zweiten Bällen da“, sagt Lauer der vor allem den Schneifeler 5:1-Sieg in Linz intensiv analysiert hatte. Für seine Mannschaft bedeutet das, dass sie sich keine unnötigen Ballverluste leisten und keine Situation vorzeitig abhaken darf.

Ein weiteres Plus aus Sicht der Gastgeber ist deren Erfahrung. „Sie sind sehr gut eingespielt, verfügen über viele Jungs, die schon lange Zeit in der Rheinlandliga spielen“, sagt der Rübenacher Coach – der ausgerechnet in dieser Partie auf seine Achse der Erfahrung verzichten muss.