Derby gegen Mülheim-Kärlich 
Rübenach muss ein Spiel gegen einen Großen „ziehen“
Im Hinspiel, das an einem Freitagabend stattfand, setzten sich Hendrik Hillen (grün-weißes Trikot) und seine SG 2000 Mülheim-Kär
Im Hinspiel, das an einem Freitagabend stattfand, setzten sich Hendrik Hillen (grün-weißes Trikot) und seine SG 2000 Mülheim-Kärlich deutlich mit 4:1 gegen den FV Rübenach durch. Jayden Juranovic lief damals von Beginn an auf, wird seinem FV dieses Mal aber sicher verletzungsbedingt fehlen.
René Weiss

Acht Gegentore kassierte Rübenach beim Primus ABC, doch nun soll es im Derby gegen Mülheim-Kärlich besser laufen. Allerdings wollen die gegenüber ihrem letzten Rheinlandliga-Spiel auch einiges besser machen.

Lesezeit 3 Minuten
Wirklich überrascht hat Benedikt Lauer der Auftritt seines FV Rübenach beim Ahrweiler BC unter der Woche nicht. Dass seine Mannschaft beim 1:8 beim Primus der Fußball-Rheinlandliga dann allerdings acht Gegentore kassierte, das ärgerte ihn schon. „Weil es teilweise einfach zu billig war“, sagte er – verbunden mit der Hoffnung, dass seine Spieler die richtigen Schlüsse aus dem Spiel gezogen haben und es am Sonntag (15 Uhr) daheim gegen die SG 2000 ...

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