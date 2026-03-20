Acht Gegentore kassierte Rübenach beim Primus ABC, doch nun soll es im Derby gegen Mülheim-Kärlich besser laufen. Allerdings wollen die gegenüber ihrem letzten Rheinlandliga-Spiel auch einiges besser machen.
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Wirklich überrascht hat Benedikt Lauer der Auftritt seines FV Rübenach beim Ahrweiler BC unter der Woche nicht. Dass seine Mannschaft beim 1:8 beim Primus der Fußball-Rheinlandliga dann allerdings acht Gegentore kassierte, das ärgerte ihn schon. „Weil es teilweise einfach zu billig war“, sagte er – verbunden mit der Hoffnung, dass seine Spieler die richtigen Schlüsse aus dem Spiel gezogen haben und es am Sonntag (15 Uhr) daheim gegen die SG 2000 ...