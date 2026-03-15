5:0-Sieg gegen Arzfeld
Rübenach landet wichtigen Dreier im Kellerduell 
Hier erzielt Rübenachs Philipp Pitkowski (rotes Trikot) den Treffer zum 2:0. Am Ende stand für seinen FV ein deutlicher und wich
Hier erzielt Rübenachs Philipp Pitkowski (rotes Trikot) den Treffer zum 2:0. Am Ende stand für seinen FV ein deutlicher und wichtiger 5:0-Sieg gegen die SG Arzfeld.
Wolfgang Heil

Die einen schöpfen Hoffnung im Abstiegskampf, bei den anderen dürfte der letzte Funke Hoffnung so langsam schwinden: Der FV Rübenach gewann das Kellerduell gegen die SG Arzfeld deutlich mit 5:0 und hat die Nichtabstiegsplätze im Blick.

Lesezeit 3 Minuten
Ob vielleicht um das eine oder andere Tor zu hoch, ob dem 4:0 ein Foulspiel vorausgegangen war, dass seine Mannschaft gerade nach dem frühen Führungstreffer doch mächtig ins Straucheln gekommen war, all das war Benedikt Lauer nach 90 Minuten vollkommen egal.

Ressort und Schlagwörter

RheinlandligaSport
Samstag & Montag
Neues aus der Rheinlandliga

Noch mehr Fußball: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Rheinlandliga gibt es immer samstags und montags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren