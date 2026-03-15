Die einen schöpfen Hoffnung im Abstiegskampf, bei den anderen dürfte der letzte Funke Hoffnung so langsam schwinden: Der FV Rübenach gewann das Kellerduell gegen die SG Arzfeld deutlich mit 5:0 und hat die Nichtabstiegsplätze im Blick.
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Ob vielleicht um das eine oder andere Tor zu hoch, ob dem 4:0 ein Foulspiel vorausgegangen war, dass seine Mannschaft gerade nach dem frühen Führungstreffer doch mächtig ins Straucheln gekommen war, all das war Benedikt Lauer nach 90 Minuten vollkommen egal.