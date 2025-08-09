Das war bitter: Trotz einer engagierten Leistung unterlag Rheinlandliga-Neuling FV Rübenach dem FC Bitburg mit 1:2. Der Gegentreffer fiel in der vorletzten Minuten – und sorgte erst einmal für gesenkte Köpfe. Aber beim FV sah man auch das Positive.

Gegentore in der Schlussphase einer Partie sind immer bitter. Sie sind aber noch bitterer, wenn sie den Spielverlauf ein wenig auf den Kopf stellen und wenn sie gleichbedeutend mit einer Niederlage sind. So geschehen beim Rheinlandliga-Debüt des FV Rübenach beim FC Bitburg. Die Mannschaft von Coach Benedikt Lauer, der dieses Mal von Alexander Fischer vertreten wurde, verlor durch einen Gegentreffer in der 89. Minute mit 1:2 – und zahlte gleich im ersten Spiel Lehrgeld.

Dabei hatte der FV durchaus mutig begonnen, hatte den Gegner in einem offensiv ausgerichteten 4-4-2-System hoch gepresst, wollte auf diese Weise Ballgewinne generieren und den Spielfluss des Gegners frühzeitig unterbinden. Allerdings erkannte Fischer, dass dieser Plan auf dem sehr großen Bitburger Platz nur bedingt aufging. Denn die Abstände zwischen den Ketten wurden deutlich zu groß, sodass die Gastgeber, anders als geplant, doch relativ viele Räume hatten, um ihren Fußball aufzuziehen.

Umstellung auf defensivere Grundausrichtung kommt erst einmal zu spät

Um dem entgegenzuwirken, stellte Fischer auf ein deutlich defensiveres 4-4-2-System um – und das funktionierte viel besser. Allerdings lag seine Mannschaft da schon mit 0:1 zurück. Bitburgs Simon Floß hatte nach 34 Minuten getroffen. Eine Führung, die zu diesem Zeitpunkt in Ordnung ging.

Nach der Pause griff das defensiver ausgerichtete System dann deutlich besser, Rübenach generierte selbst Möglichkeiten, war aggressiv in den Zweikämpfen, schaffte es, die Räume zuzulaufen und erzielte durchaus verdient den zwischenzeitlichen Ausgleich: Einen Chipball von Philipp Pitkowski nahm Hamza Aliou perfekt an und brachte die Kugel im Tor unter (55.). „Wir haben zur Pause konkret besprochen, was wir besser machen können, dass die Stürmer auch mal absinken, dass wir den Ball, um Entlastung zu bekommen, auch mal länger in den eigenen Reihen halten müssen, dass wir die einfachen Dinge besser machen müssen“, so der Lauer-Vertreter. All das verinnerlichte seine Mannschaft in den zweiten 45 Minuten.

Der FV ließ nahezu nichts mehr zu, schmiss sich mit Leidenschaft in jeden Zweikampf, begegnete den Gastgebern auf Augenhöhe. Bis zur 89. Minute, in der einige Dinge zusammenkamen, die dann zum Gegentreffer führten. Da wäre beispielsweise eine Auswechslung, die Fischer vornahm: Lasse Schug kam vor einer Bitburger Ecke für Pitkowski. „Das war schon ein wenig kurios“, beschrieb Fischer die Szene. „Statt, dass der Unparteiische gewartet hat, bis unser Einwechselspieler auf Position war, hat er die Ecke direkt ausführen lassen, wodurch wir hinten in Unterzahl waren.“

„Aber im Kreis hat man dann schon gemerkt, dass die Jungs durchaus auch das Positive sehen. Und genau das sollten wir jetzt auch mitnehmen.“

Rübenachs Co-Trainer Alexander Fischer

Das war allerdings nur ein Aspekt. Ein weiterer Aspekt: Die Restabsicherung stimmte in der Rübenacher Defensive nicht. Der Eckball wurde im ersten Versuch geklärt, kam dann allerdings auf den im Rückraum freistehenden Floß, der die Kugel mit einem satten Flachschuss im Eck unterbrachte – und dabei auf keinerlei Gegenwehr gestoßen war. „Das können wir definitiv besser machen“, sagte der Co-Trainer.

Der konnte seiner Mannschaft allerdings sonst nicht allzu viel vorwerfen. Die hatte leidenschaftlich gekämpft, hatte phasenweise auch spielerisch überzeugt, defensiv nur wenig zugelassen und offensiv selbst den einen oder anderen Nadelstich gesetzt. Doch trotz der guten Leistung stand sie am Ende mit leeren Händen da. Und so blickte Fischer erst einmal in ganz viele niedergeschlagene Gesichter. Gleich im ersten Spiel hatte sie bitteres Lehrgeld zahlen müssen, sich für einen engagierten Auftritt nicht belohnt. „Aber im Kreis hat man dann schon gemerkt, dass die Jungs durchaus auch das Positive sehen. Und genau das sollten wir jetzt auch mitnehmen“, so der Co-Trainer.

FC Bitburg – FV Rübenach 2:1 (1:0)

Bitburg: Kieren – Müller (67. Teah), Floß, Bierbrauer, Fisch, Fuchs, Nosbisch (90. Hoor), Alff, Mourad (67. Apah), Koch, Kusch.

Rübenach: Oost – Smyrek, Freisberg, Stenz, Demiraj (79. Khelifa) – Tillmanns, Klöckner (84. Emmerich), Pitkowski (88. Schug), Schenk- Miller (68. Engel), Aliou (73. Canaj)

Schiedsrichter: Marco Schiry (Gonzerath).

Zuschauer: 180.

Tore: 1:0 Simon Floß (34.), 1:1 Hamza Aliou (55.), 2:1 Floß (89.).