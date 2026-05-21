Vor der Partie in Andernach Rübenach holt Kodai Stalph vom Mitabsteiger Mendig Sina Ternis 21.05.2026, 08:00 Uhr

i Kodai Stalph, der bislang als spielender Co-Trainer beim SV Eintracht Mendig aktiv war, wechselt im Sommer zum Mitabsteiger FV Rübenach - dann in gleicher Funktion. René Weiss

Es könnte durchaus Brisanz drin sein, wenn die SG 99 Andernach am Freitag den FV Rübenach empfängt. Daran ist ein Video in den sozialen Medien schuld. Doch beide Trainer hoffen, dass das keine Rolle spielen wird, dass andere Dinge im Fokus stehen.

Es ist mittlerweile einige Wochen her, da veröffentlichte die SG 99 Andernach in den sozialen Medien ein Video, in dem die Spieler nach den möglichen Absteigern aus der Fußball-Rheinlandliga gefragt worden waren. Vielfach lautete da die Antwort FV Rübenach, auch mal begleitet von Ausdrücken der Freude – um es sachlich einzuordnen.







Artikel teilen

Artikel teilen