Zwei Teams, viel Optimismus Rübenach hat gegen Laubach drittes echtes Heimspiel 26.09.2025, 07:15 Uhr

i Youngster Jayden Juranovic (in Rot) und seine Rübenacher wollen nun in einem "echten" Heimspiel punkten, es geht zu Hause gegen den SV Laubach. René Weiss

Aus Niederlagen etwas Positives ziehen, das können sowohl Rübenachs Trainer Benedikt Lauer als auch Laubachs Coach Tobias Jakobs vor dem direkten Duell am Samstag. Aus dem wollen beide ebenfalls mit einem positiven Gefühl und drei Punkten gehen.

Obwohl beide Mannschaften mit einer Niederlage im Rücken in das direkte Aufeinandertreffen am Samstag (16.30 Uhr) gehen, herrscht sowohl beim gastgebenden FV Rübenach (Zwölfter) als auch bei Gast SV Laubach (Vorletzter) Optimismus vor. Grund sind die Leistungen bei den Niederlagen vom Mittwoch: Der FV hatte unter der Woche sein Duell gegen Rheinlandliga-Spitzenreiter Ahrweiler BC nach einer starken zweiten Hälfte mit 2:4 verloren, war also nah ...







Artikel teilen

Artikel teilen