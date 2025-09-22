Spiel nach Horchheim verlegt Rübenach hat gegen ABC sechstes „Auswärtsspiel“ 22.09.2025, 15:14 Uhr

i Einen Treffer von Hamza Aliou (in Rot), wie hier zum zwischenzeitlichen 1:1 des FV Rübenach bei der SG Mülheim-Kärlich mit Niklas Ternes (links) und Tobias Uhrmacher, würde dem FVR sicherlich gefallen, allerdings stand es am Ende 1:4 aus Rübenacher Sicht. Am Mittwoch geht es in Horchheim gegen den Ahrweiler BC - und damit gegen das nächste Top-Team der Rheinlandliga. René Weiss

Wenn der FV Rübenach am Mittwochabend (20.15 Uhr) den Ahrweiler BC in der englischen Woche der Rheinlandliga empfängt, dann wird es sich nicht wie ein Heimspiel anfühlen, die Partie findet nämlich in Horchheim statt.

Der Weg war kein leichter: Weil die mobile Flutlichtanlage noch auf sich warten lässt, mussten die Verantwortlichen des FV Rübenach für das Mittwochspiel in der Fußball-Rheinlandliga gegen den Ahrweiler BC eine andere Lösung finden. Die, die auf der Hand lag, nämlich ein Heimrechttausch, wurde von Verbandsseite abgelehnt, ein anderer Termin war ebenfalls nicht zu finden, was dazu führte, dass sich Trainer Benedikt Lauer und der sportliche Leiter ...







Artikel teilen

Artikel teilen