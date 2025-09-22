Wenn der FV Rübenach am Mittwochabend (20.15 Uhr) den Ahrweiler BC in der englischen Woche der Rheinlandliga empfängt, dann wird es sich nicht wie ein Heimspiel anfühlen, die Partie findet nämlich in Horchheim statt.
Der Weg war kein leichter: Weil die mobile Flutlichtanlage noch auf sich warten lässt, mussten die Verantwortlichen des FV Rübenach für das Mittwochspiel in der Fußball-Rheinlandliga gegen den Ahrweiler BC eine andere Lösung finden. Die, die auf der Hand lag, nämlich ein Heimrechttausch, wurde von Verbandsseite abgelehnt, ein anderer Termin war ebenfalls nicht zu finden, was dazu führte, dass sich Trainer Benedikt Lauer und der sportliche Leiter ...