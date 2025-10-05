Fünf Spiele, fünf Siege, fünf Tore, Rang fünf in der Rheinlandliga: Die Zahl fünf war die Zahl des Spieltags für den TuS Kirchberg, der den FV Rübenach deutlich mit 5:0 bezwang und damit daheim ungeschlagen bleibt.
Lesezeit 4 Minuten
Gefragt, ob seine Mannschaft sich für das Rheinlandpokalspiel am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen den Oberliga-Spitzenreiter TuS Koblenz warmgeschossen hat, reagierte Selim Denguezli, Trainer des TuS Kirchberg, mit einem Lachen – und antwortete: „So würde ich das jetzt nicht unbedingt sagen, aber das war schon ein überzeugender Auftritt.