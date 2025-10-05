TuS fährt klaren 5:0-Sieg ein Rübenach hat bei der Heimmacht Kirchberg keine Chance 05.10.2025, 20:45 Uhr

i Nico Wilki (gelbes Trikot) und sein TuS Kirchberg waren vom FV Rübenach (hier mit Pascal Tillmanns und Jonas Lauer) nur schwer bis gar nicht vom Ball zu trennen. Am Ende stand ein deutliches 5:0 für die aktuell beste Heimmannschaft der Rheinlandliga. B&P Schmitt. K.F. Schmitt

Fünf Spiele, fünf Siege, fünf Tore, Rang fünf in der Rheinlandliga: Die Zahl fünf war die Zahl des Spieltags für den TuS Kirchberg, der den FV Rübenach deutlich mit 5:0 bezwang und damit daheim ungeschlagen bleibt.

Gefragt, ob seine Mannschaft sich für das Rheinlandpokalspiel am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen den Oberliga-Spitzenreiter TuS Koblenz warmgeschossen hat, reagierte Selim Denguezli, Trainer des TuS Kirchberg, mit einem Lachen – und antwortete: „So würde ich das jetzt nicht unbedingt sagen, aber das war schon ein überzeugender Auftritt.







