Testspiel gegen A-Jugend Rübenach gewinnt 5:3, ist aber defensiv zu anfällig Sina Ternis 06.02.2026, 08:56 Uhr

i Rübenachs Hamza Aliou traf zweimal beim Testspiel gegen die A-Jugend der SG 2000 Mülheim-Kärlich. Allerdings gab's beim 5:3 auch drei Gegentore. Wolfgang Heil

Licht und Schatten gab’s beim 5:3-Sieg des Rheinlandligisten FV Rübenach gegen die A-Jugend der SG 2000 Mülheim-Kärlich. Vor allem mit der Oberflächlichkeit im Spiel seiner Mannschaft war FV-Coach Benedikt Lauer nicht einverstanden.

Eigentlich war die Marschroute für die Winterpause beim Fußball-Rheinlandligisten FV Rübenach die, dass der Fokus auf die Defensive gelegt werden soll. Davon war beim 5:3-Testspielsieg gegen die A-Jugend der SG 2000 Mülheim-Kärlich allerdings nicht allzu viel zu sehen.







