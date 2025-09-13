Aller guten Dinge sind vier. Zumindest im Fall des FV Rübenach. Die Mannschaft von Coach Benedikt Lauer hat nach dem Aufstieg in die Rheinlandliga im vierten Auswärtsspiel den ersten Dreier eingefahren – bei Mitaufsteiger SG Arzfeld.

Hinter ein weiteres Etappenziel kann Benedikt Lauer einen Haken machen: Sein FV Rübenach hat mit dem 5:2-Sieg bei Mitaufsteiger SG Arzfeld den ersten Auswärtsdreier in der Fußball-Rheinlandliga gelandet. Dass der verdient war, das zeigt nicht nur die Tatsache, dass die beiden Gegentreffer erst in der Schlussphase der Partie fielen, sondern auch die, dass der FV über weite Strecken alles im Griff hatte.

Dabei hatte das Spiel durchaus mit einer Überraschung bekommen. Lauer hatte sich auch auf den Tabellenletzten akribisch vorbereitet, hatte dessen Spiel zum Auftakt in Andernach gesehen und anschließend eine Menge Videomaterial gesichtet. Seine feste Annahme: dass die SG in einem 3-4-3-System beginnen wird. „Nur gegen Andernach, wo es eine deutliche Niederlage gab, haben sie in einem 4-4-2 gespielt, anschließend immer mit Dreierkette“, so Lauer.

Der Rübenacher Trainer hatte sein Team zwar darauf vorbereitet, dass beide Spielsysteme möglich sind, aber eine Dreierkette deutlich wahrscheinlicher ist. Dass die Gastgeber dann doch mit einer defensiven Viererkette begannen, führte dazu, dass Lauer nach rund einer Viertelstunde von außen ein wenig einlenken, sein Team darauf hinweisen musste, dass die Räume anders zu bespielen sind. Ein kleiner Hinweis mit großer Wirkung, denn bei beiden Gegentoren gelang es dem FV, genau diese Räume zu finden.

Doppelschlag Mitte der ersten Hälfte bringt Rübenach auf die Siegerstraße

Dem 1:0 nach 24 Minuten ging ein schöner Angriff über mehrere Stationen voraus, den Jayden Juranovic in der letzten Linie quer auf Hamza Aliou spielte, der nur noch den Fuß hinhalten musste. Nur eine gute Minute später war es Marvin Geissen, der die gesamte Viererkette mit einem Lupfer in die Spitze aushebelte. Dieses Mal war Philipp Pitkowski, der dadurch frei vorm Arzfelder Keeper auftauchte und den Ball durch die Beine des Schlussmanns ins Tor beförderte.

Lauer ist erfahren genug, um zu wissen, dass ein 2:0 ein trügerisches Ergebnis ist. Dennoch machte er seiner Mannschaft in der Pause deutlich, dass er, der auch aufgrund der langen Anfahrt und des Rasenplatzes im Vorfeld vielleicht sogar schon mit einem Punkt zufrieden gewesen wäre, den Dreier unbedingt mit nach Hause, die Führung über die Zeit bringen will. „Das hat dann offensichtlich Wirkung gezeigt“, sagte er mit einem Lachen und spielte auf den dritten Rübenacher Treffer an, der nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff fiel. Dieses Mal war es ein abgefangener Ball, ein schnelles Umschalten, eine Zwei-gegen-zwei-Situation, bei der der mitgelaufene Aliou seinen Gegenspieler band, sodass Pitkowski nur noch einen Abwehrspieler umkurven musste und anschließend mit dem Außenrist zum 3:0 einschieben konnte.

Das war dann zugleich auch die Vorentscheidung, die dazu führte, dass die Gäste etwas weniger machen konnten, während den Gastgebern wenig einfiel, um wirklich gefährlich vors Rübenacher Tor zu kommen. Die Partie flachte erst einmal ab, um dann in der Schlussphase noch einmal richtig Fahrt aufzunehmen: Nach 83 Minute erzielte Rübenach durch den eingewechselten Leon Emmerich das 4:0. Er hatte die Kugel nach einer Flanke an den zweiten Pfosten nur noch über die Linie drücken müssen.

„Dass wir hintenraus einige Konter haben liegen lassen, war auch nicht weiter dramatisch.“

Rübenachs Trainer Benedikt Lauer

Der Schlusspunkt war das noch lange nicht: Praktisch im Gegenzug kamen auch die Gastgeber zu ihrem ersten Treffer, vollendeten einen schön vorgetragenen Angriff durch Hannes Lunkes zum 1:4. Anschließend dauerte es weitere fünf Minuten, ehe Rübenach noch einmal zuschlug: Nach einem langen Abschlag von Oost sprang der Ball über Freund und Feind hinweg bis zu Marcel Miller, der keine Mühe hatte, seinen fünften Saisontreffer zu erzielen.

Der Arzfelder Treffer zum 2:5 in der Nachspielzeit, ein abgefälschter Schuss, erneut durch Lunkes, war da lediglich Ergebniskosmetik und konnte Lauers gute Laune nicht trüben. Der erste Auswärtsdreier ist schließlich gleichbedeutend mit den Punkten sieben bis neun und einem Sprung in der Tabelle. „Dass wir hintenraus einige Konter haben liegen lassen, war auch nicht weiter dramatisch“, bilanzierte der FV-Coach.

SG Arzfeld - FV Rübenach 2:5 (0:2)

Arzfeld: Moos - Johannes Lempges, Biewald, Kockelmann (52. Jakob Lempges), Schmitz, Ewen (64. Ewerz), Morgens, Propson (70. Kockelmann), Juchmes (76. Sterges), Bisschops (70. Lunkes), Mayers.

Rübenach: Oost - K. Freisberg, Tillmanns, Pitkowski (70. Miller), Geissen, Schenk, Aliou (70. Engel), M. Freisberg (83. Canaj), Flies (79. Emmerich), Demiraj (60. Klöckner), Juranovic.

Schiedsrichter: Johannes Klingel (Gonzerath).

Zuschauer: 120.

Tore: 1:0 Hamza Aliou (24.), 2:0, 3:0 Philipp Pitkowski (25., 46.), 0:4 Leon Emmerich (83.), 1:4 Hannes Lunkes (85.), 1:5 Marcel Miller (90.), 2:5 Lunkes (90.+4).