Sieg war für die Köpfe wichtig Rübenach fährt erleichtert und ohne Druck nach Morbach Sina Ternis 04.12.2025, 15:00 Uhr

i Benedikt Lauer konnte mit seinem FV Rübenach in der Vorwoche beim 2:0 gegen Bitburg endlich wieder einen Sieg notieren. Nun geht es für seine Mannschaft zur FV Morbach - und da sind die Rübenacher eindeutig in der Außenseiterrolle. Wolfgang Heil

Mit dem ersten Sieg und dem ersten Führungstreffer seit Wochen kehrte nicht nur das Selbstvertrauen beim FV Rübenach zurück, sondern auch die Lebensqualität. Jetzt geht es ohne Druck zur FV Morbach.

Nach acht Spielen ohne Punkt kamen die Rheinlandliga-Fußballer des Tabellendrittletzten FV Rübenach am vergangenen Wochenende beim 2:0 gegen den FC Bitburg noch einmal in den Genuss, erleben zu dürfen, wie es sich anfühlt, einen Führungstreffer zu erzielen, vor allem aber auch, wie es sich anfühlt, ein Spiel zu gewinnen.







