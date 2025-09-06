1:2, 1:2 und jetzt 1:3 – so lauten die Ergebnisse des FV Rübenach in der Fremde. Auch bei der SG Schneifel war für den Rheinlandliga-Neuling nichts zu holen. Die Hoffnung zumindest auf einen Teilerfolg währte nur kurz.

Es bleibt dabei: In der Fremde ist für den FV Rübenach nichts zu holen. Der Aufsteiger aus der Bezirksliga unterlag auch im dritten Auswärtsspiel, verlor die Partie bei der SG Schneifel und damit bei einem alten Hasen in der Fußball-Rheinlandliga verdient mit 1:3 (0:2).

Dabei war noch einmal kurzfristig Hoffnung aufgekeimt bei der Mannschaft von Coach Benedikt Lauer. Nämlich als Pascal Tillmanns nach 83 Minuten einen Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer erzielte. Der fiel, das musste Lauer zugeben, schon ein wenig aus dem Nichts. Seine Mannschaft hatte zwar nach Wiederanpfiff das Heft ein wenig in die Hand genommen, hatte insgesamt höher und mutiger verteidigt, was auch einer Umstellung von einer Fünfer- auf eine Viererkette geschuldet war, und war immer wieder ins letzte Drittel vorgestoßen. Doch wie schon in Hälfte eins fehlte es den Gästen ein wenig an der letzten Überzeugung.

„Da hatten wir nicht den Biss und den Willen, um vorne wirklich gefährlich zu werden.“

Rübenachs Trainer Benedikt Lauer über die zu ungefährlichen Offensivbemühungungen seines Teams

Das war in den ersten 45 Minuten noch augenscheinlicher. „Da hatten wir nicht den Biss und den Willen, um vorne wirklich gefährlich zu werden“, monierte Lauer. Das indes war bei den Gastgebern anders. Die spielten sich nach zwölf Minuten zum ersten Mal schön durchs Zentrum, überspielten beide Rübenacher Ketten – und erzielten durch Davis Spruds den Führungstreffer. „Da muss man zugeben: Das war wirklich gut gemacht“, so der FV-Trainer, der allerdings hinterher schob: „Wir haben es allerdings weder im Mittelfeld noch in der Abwehrreihe geschafft, in die Zweikämpfe zu kommen, das müssen wir einfach besser lösen.“

Dem 0:2 war dann ein Angriff über die Außen vorausgegangen, den dieses Mal Simon Reetz vollstreckte (28.). „Chancen gab es auf beiden Seiten, allerdings war Schneifel deutlich zielstrebiger als wir“, so Lauer, der die beste Möglichkeit für sein Team nach rund 35 Minuten sah, als Tillmanns einen langen Ball spielte und Schneifels Schlussmann Dennis Koziol den Ball noch mit dem Kopf ins Aus klärte. Alles andere, das musste der Rübenacher Trainer zugeben, waren Halbchancen. Halbchancen deswegen, weil es seine Mannschaft einfach nicht gut ausspielte, weil Glaube und Mut fehlten.

Schlussoffensive nach dem Anschlusstreffer verpufft

In der Pause redetet Lauer noch einmal auf sein Team ein, machte ihm deutlich, dass eine 2:0-Führung eine gefährliche Führung und deswegen noch alles drin ist. In den ersten 15 Minuten nach Wiederanpfiff wurde es dann tatsächlich etwas besser, aber eben nicht gut genug, um die Hausherren vor ernsthafte Probleme zu stellen. „Da waren zwei, drei Aktionen, in denen wir hätten für Gefahr sorgen können, aber auch da kommen wir nicht richtig gefährlich ins letzte Drittel“, so der Rübenacher Trainer.

Hoffnung schöpfte der noch einmal mit dem Anschlusstreffer – doch auch der leitete nicht die Schlussoffensive ein, die sich Lauer gewünscht hätte. Schneifel stand defensiv kompakt, verteidigte alles konsequent weg und erzielte durch einen schön vorgetragenen Konter sogar noch das 3:1 durch Khaen Fuchs. „Verdient“, konstatierte Lauer.

SG Schneifel – FV Rübenach 3:1 (2:0)

Schneifel: Koziol – Bauer, Moitzheim, Görres, Davis Spruds (90.+5 Merkes), Reetz (74. Pidde), Backes (77. Lennerz), Dans Spruds, Stolz (83. Meyer), Bück.﻿

Rübenach: Kittsteiner – Flies (90.+2 Schug), Demiraj (76. Emmerich), K. Freisberg, Schenk, Juranovic – M. Freisberg (68. Pitkowski), Klöckner (76. Khelifa), Tillmanns – Aliou, Miller (68. Geisen).

Schiedsrichter: Moritz Schillo (Longuich).

Zuschauer: 200.

Tore: 1:0 Davis Spruds (12.), 2:0 Simon Reetz (28.), 2:1 Pascal Tillmann (83./Foulelfmeter), 3:1 Khaen Fuchs (90.+4).