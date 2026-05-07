Drei Spiele darf der FV Rübenach noch in der Rheinlandliga bestreiten. Das erste davon am Sonntag bei Eintracht Trier II. Doch parallel laufen die Planungen für die Bezirksligasaison auf Hochtouren.
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Davon, Positiverlebnisse zu sammeln, war beim FV Rübenach bereits in der Vorwoche die Rede. „Das hat nicht ganz geklappt“, sagt Coach Benedikt Lauer im Rückblick. Am Ende stand ein deutliches 1:6 gegen die SG Hochwald, die sich mit dem Sieg – nur vier Absteiger aus der Fußball-Rheinlandliga vorausgesetzt – gerettet hat.