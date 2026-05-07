Vor Gastspiel bei Trier II Rübenach bastelt am Bezirksliga-Kader, Mendiger kommt Sina Ternis 07.05.2026, 09:30 Uhr

i Pascal Zimmer ist der erste Neuzugang beim FV Rübenach. Er kommt vom Mitabsteiger SV Eintracht Mendig und soll die Defensive stabilisieren. Jörg Niebergall

Drei Spiele darf der FV Rübenach noch in der Rheinlandliga bestreiten. Das erste davon am Sonntag bei Eintracht Trier II. Doch parallel laufen die Planungen für die Bezirksligasaison auf Hochtouren.

Davon, Positiverlebnisse zu sammeln, war beim FV Rübenach bereits in der Vorwoche die Rede. „Das hat nicht ganz geklappt“, sagt Coach Benedikt Lauer im Rückblick. Am Ende stand ein deutliches 1:6 gegen die SG Hochwald, die sich mit dem Sieg – nur vier Absteiger aus der Fußball-Rheinlandliga vorausgesetzt – gerettet hat.







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