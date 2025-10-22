VfB gastiert in Rübenach Richtungsweisend ist Linz-Coach Schuster „zu groß“ 22.10.2025, 13:18 Uhr

i War nicht mit allem einverstanden, was er beim 1:3 gegen Immendorf gesehen hatte: Rübenachs Trainer Benedikt Lauer. Der suchte allerdings keinesfalls nur die Schuld bei seiner Mannschaft. Jörg Niebergall

Zwei Nachbarn im Tabellenkeller treffen nach einem Drittel der Saison in der Fußball-Rheinlandliga aufeinander. Da könnte man der Partie zwischen dem FV Rübenach und dem VfB Linz durchaus richtungsweisenden Charakter zuschreiben. Oder doch nicht?

Richtungsweisendes Spiel? Davon wollen beide Trainer vor dem Aufeinandertreffen zwischen dem FV Rübenach und dem VfB Linz am Freitagabend (20 Uhr) auf dem Rübenacher Kunstrasen nichts hören – das allerdings aus ganz unterschiedlichen Gründen. Während FV-Trainer Benedikt Lauer von einer richtungsweisenden Phase der mittlerweile elf Spieltage alten Saison in der Fußball-Rheinlandliga spricht, ist es seinem Linzer Gegenüber Thomas Schuster ...







