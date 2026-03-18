Beide Seiten nicht unzufrieden
Remis im Hunsrückderby zwischen Kirchberg und Morbach 
Eine Variante, die der TuS Kirchberg (hier mit Tim Reifenschneider, gelbes Trikot) immer wieder gegen die FV Morbach versuchte:
Eine Variante, die der TuS Kirchberg (hier mit Tim Reifenschneider, gelbes Trikot) immer wieder gegen die FV Morbach versuchte: Lange Eckbälle auf den zweiten Pfosten, die dann per Kopf noch einmal scharf gemacht wurden.
Christian Kiefer

Mit einem 1:1 trennten sich der TuS Kirchberg und die FV Morbach in der englischen Woche der Fußball-Rheinlandliga. Euphorie löste das Ergebnis auf beiden Seite nicht aus, es sorgte aber auch nicht für Unzufriedenheit.

Lesezeit 3 Minuten
„Wer hier das erste Tor schießt, gewinnt.“ Die Halbzeitanalyse eines Zuschauers sollte sich nicht bewahrheiten, denn das zwischenzeitliche 1:0 des gastgebenden TuS Kirchberg hatte lediglich 25 Minuten Bestand, ehe Gast FV Hunsrückhöhe Morbach den Ausgleich erzielte.

Ressort und Schlagwörter

RheinlandligaSport
Samstag & Montag
Neues aus der Rheinlandliga

Noch mehr Fußball: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Rheinlandliga gibt es immer samstags und montags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren