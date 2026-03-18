Mit einem 1:1 trennten sich der TuS Kirchberg und die FV Morbach in der englischen Woche der Fußball-Rheinlandliga. Euphorie löste das Ergebnis auf beiden Seite nicht aus, es sorgte aber auch nicht für Unzufriedenheit.
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„Wer hier das erste Tor schießt, gewinnt.“ Die Halbzeitanalyse eines Zuschauers sollte sich nicht bewahrheiten, denn das zwischenzeitliche 1:0 des gastgebenden TuS Kirchberg hatte lediglich 25 Minuten Bestand, ehe Gast FV Hunsrückhöhe Morbach den Ausgleich erzielte.