Beide Seiten nicht unzufrieden Remis im Hunsrückderby zwischen Kirchberg und Morbach Sina Ternis 18.03.2026, 22:35 Uhr

i Eine Variante, die der TuS Kirchberg (hier mit Tim Reifenschneider, gelbes Trikot) immer wieder gegen die FV Morbach versuchte: Lange Eckbälle auf den zweiten Pfosten, die dann per Kopf noch einmal scharf gemacht wurden. Christian Kiefer

Mit einem 1:1 trennten sich der TuS Kirchberg und die FV Morbach in der englischen Woche der Fußball-Rheinlandliga. Euphorie löste das Ergebnis auf beiden Seite nicht aus, es sorgte aber auch nicht für Unzufriedenheit.

„Wer hier das erste Tor schießt, gewinnt.“ Die Halbzeitanalyse eines Zuschauers sollte sich nicht bewahrheiten, denn das zwischenzeitliche 1:0 des gastgebenden TuS Kirchberg hatte lediglich 25 Minuten Bestand, ehe Gast FV Hunsrückhöhe Morbach den Ausgleich erzielte.







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