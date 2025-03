„So werden wir absteigen und finden uns ab Sommer in der Bezirksliga wieder.“ Torben Kühl-Decker, Coach des TuS Immendorf, fand klare Worte nach der 1:7-Klatsche beim Ahrweiler BC. Und er legte nach: „Ich hatte gehofft, dass wir die Gastgeber wenigstens dazu bringen, dass sie mal an ihr Leistungsmaximum gehen müssen, aber das war nicht mal ansatzweise der Fall.“ Tatsächlich reichte dem Tabellenfünften der Fußball-Rheinlandliga eine solide Leistung für den Kantersieg. Und es bedurfte, ohne Frage, eines Almir Porca im Angriff. „In der ersten Halbzeit hat er uns allein zur deutlichen Führung geschossen“, sagte auch ABC-Trainer Julian Feit – und spielte auf die zwei Treffer seines Stürmers an.

Zunächst hatten sich beide Mannschaften schwergetan, in die Partie zu finden, den Wind, den die Gastgeber in den ersten 45 Minuten im Rücken hatten, richtig einzuschätzen. Viele Pässe fanden den Weg zum Mitspieler nicht, vieles, gerade im letzten Drittel, blieb auf beiden Seiten unpräzise. Und so war es vor allem der individuellen Klasse, aber auch der Mithilfe der Immendorfer Defensive zu verdanken, dass es dennoch nach 45 beziehungsweise 48 Minuten 3:0 für die Gastgeber stand.

„Von sieben Gegentoren haben wir Ahrweiler fünf aufgelegt.“

Immendorfs Trainer Torben Kühl-Decker fand deutliche Worte

Beim 1:0 setzte sich der ABC bei einem Kopfballduell im Mittelfeld durch, Porca behauptete den Ball und schob ihn an TuS-Schlussmann Marcel Behr vorbei ins Tor (18.). Auch beim 2:0 profitierte der ABC-Stürmer davon, dass ein Immendorfer Akteur zuvor über den Ball getreten hatte: Porca stand in der Folge allein vorm Tor und konnte problemlos aus elf Metern einschieben (33.). Fast wäre er in Halbzeit eins auch noch als Vorbereiter in Erscheinung getreten: Nach einer Balleroberung im Mittelfeld bediente er Ümüt Kuzu ganz uneigennützig, dessen Schussversuch ging allerdings am langen Pfosten vorbei (45.+2). Nur eine Minute später traf der ABC dann aber doch noch: Nachdem Nam-Ju Lee im ersten Anlauf am Keeper gescheitert war, schob Leon Waldminghaus den Abpraller aus und 16 Metern ins leere Tor.

„Von sieben Gegentoren haben wir Ahrweiler fünf aufgelegt“, sagte Kühl-Decker, dessen Hoffnung, dass es nach Wiederanpfiff besser werden würde, direkt einen Dämpfer bekam. Denn erneut war es Porca, der mit einem sehenswerten Schuss aus rund 25 Metern auf 4:0 erhöhte – und damit seinen 13. Saisontreffer erzielte. Dass es „nur“ 13 Treffer sind, liegt laut seinem Trainer nicht nur in der längeren Rotsperre begründet, sondern eben auch darin, „dass er immer mannschaftsdienlich spielt.“ Klar, die Tore seien die Kür, aber auch seine Pflicht habe der Offensivakteur exzellent erfüllt. Das zeigte sich durch zahlreiche Balleroberungen, durch das Abschirmen der Bälle und durch den Blick für den besser postierten Mitspieler. Eine Qualität, die auch Kühl-Decker neidlos anerkennen musste. „Mit ihm sind sie einfach noch mal deutlich stärker.“

Halbzeit eins gehört Porca, Halbzeit zwei der ganzen Mannschaft

Doch Feit sah in Halbzeit zwei eine Steigerung der gesamten Mannschaft. „Auch, weil die Einwechselspieler einfach noch mal Energie und zusätzliche Qualität gebracht haben“, so der ABC-Trainer. Allen voran sicherlich Tobias Reuter, der seinen guten Auftritt mit dem Treffer zum 7:1 (90.) krönte, der aber vorher schon die eine oder andere gute Möglichkeit hatte, um das Ergebnis in die Höhe zu schrauben.

Zunächst aber mussten die Gastgeber einen Gegentreffer hinnehmen: Nach einem Freistoß verlängerte der ebenfalls eingewechselte Andreas Köppen den Ball mit dem Kopf ins lange Eck zum 4:1 (76.). Dass das nur Ergebniskosmetik sein würde, das war den meisten der rund 300 Zuschauern im Apollinarisstadion schnell klar. Zu harmlos waren die Gäste im Spiel nach vorn, zu konsequent war der ABC im Spiel gegen den Ball. Stattdessen schraubten Nils Habscheid (82.) und Redon Thaqi (86.) das Ergebnis noch in die Höhe und schossen Immendorf in die Krise. „Es scheint, als hätten einige noch nicht begriffen, dass wir mitten im Abstiegskampf stecken. Und so gewinnen wir auch kein Spiel mehr“, sagte ein enttäuschter TuS-Coach.

Ahrweiler BC – TuS Immendorf 7:1 (3:0)

Ahrweiler: Weidner – Abranches, Wetschorek, Bermel, Scheu – Kuzu (70. Voloshchuk), Waldminghaus (85. Ampadu), Habscheid – Mohamed (70. Thaqi), Porca, Lee (58. Reuter).

Immendorf: Behr – M. Fischer (76. Köppen), Pitsch, Weber, Gasper (58. Kern) – S. Fischer (46. Reichert), Nicolay, Kilian, Bruker – Jochem (46. Midjiyawa), Ferdinand (58. Lange).

Schiedsrichter: Pascal Wagener (Neunkhausen).

Zuschauer: 308.

Tore: 1:0, 2:0 Almir Porca (18., 32.), 3:0 Leon Waldminghaus (45.+3), 4:0 Porca (47.), 4:1 Andreas Köppen (76.), 5:1 Nils Habscheid (82.), 6:1 Redon Thaqi (86.), 7:1 Tobias Reuter (90.).