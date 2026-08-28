Trotz einer 2:4-Niederlage Pokal soll Betzdorf gegen Mülheim als Beispiel dienen Sina Ternis 28.08.2026, 14:00 Uhr

i Betzdorfs Coach Thomas Schäfer (vorne) fand nicht alles schlecht, was er beim 2:4 im Pokal gegen Horressen sah. Er sah aber vor allem einen Gegner, den er sich zum Vorbild nehmen will. Andreas Hergenhahn

Mit sieben Punkten auf dem Konto gegen die SG 06 Betzdorf und die SG 2000 Mülheim-Kärlich in das direkte Rheinlandliga-Duell. Und doch sind die Rollen aus Sicht von Heimcoach Thomas Schäfer klar verteilt.

„Beschissen“, so lautet die Antwort von Trainer Thomas Schäfer auf die Frage nach der Personalsituation bei seiner SG 06 Betzdorf vor dem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich. Gegenüber der Niederlage im Pokalspiel gegen Horressen entspannt sich die Lage aber ein wenig: Marlon Leidenbach und Marius Hüsch stehen wieder zur Verfügung, allerdings werden Schäfer mit Oliver Cifuentes und Noah Boger zwei Defensivakteure ...







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