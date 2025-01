Mülheim wird zum Gejagten Platz eins soll keine Belastung sein 19.01.2025, 10:15 Uhr

i Antreiber der SG2000: Trainer Nenad Lazarevic kann guter Dinge auf die verbleibenden Partien in der Rheinlandliga blicken. Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall

Nach der abgelaufenen Saison, die für die SG Mülheim-Kärlich mit dem Scheitern in der Relegation endete, hätte es laut Coach Nenad Lazarvic in zwei ganz unterschiedliche Richtungen gehen können. Sein Team entschied sich für den Weg des Erfolgs.

77 Punkte hat die SG Mülheim-Kärlich saisonübergreifend im Fußballjahr 2024 in der Rheinlandliga geholt – schaffte damit in der Vorsaison noch überraschend den Sprung in die Relegation und steht aktuell mit 44 Zählern an der Tabellenspitze. Das bedeutet nicht nur, dass Coach Nenad Lazarevic und sein Team auf ein äußerst erfolgreiches Jahr zurückblicken können, sondern auch, dass sie von der Rolle des Jägers in die des Gejagten geschlüpft sind.

Artikel teilen







