Rübenach mit 3:1-Testspielsieg Pitkowskis Doppelschlag bringt FVR auf Siegerstraße Sina Ternis 01.02.2026, 08:45 Uhr

i Rübenachs Trainer Benedikt Lauer nahm viel mit aus dem Testspiel gegen die U19 von Wirges, war vor allem mit der Arbeit gegen den Ball zufrieden. Jörg Niebergall

Im zweiten Testspiel der Vorbereitung zeigte Rheinlandligist FV Rübenach eine gute Leistung und setzte sich mit 3:1 gegen die U19 der EGC Wirges durch. Mit dabei war auch einer, der nach einigem Hin und Her sofort spielberechtigt ist.

Ehe es in der kommenden Woche mit Blick auf die Testspiele rund geht beim Fußball-Rheinlandligisten FV Rübenach, sah die aktuelle Vorbereitungswoche nur einen Test vor: gegen die U19 der Spvgg. EGC Wirges. Und den konnte die Mannschaft von Coach Benedikt Lauer mit 3:1 für sich entscheiden.







