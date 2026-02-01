Im zweiten Testspiel der Vorbereitung zeigte Rheinlandligist FV Rübenach eine gute Leistung und setzte sich mit 3:1 gegen die U19 der EGC Wirges durch. Mit dabei war auch einer, der nach einigem Hin und Her sofort spielberechtigt ist.
Lesezeit 1 Minute
Ehe es in der kommenden Woche mit Blick auf die Testspiele rund geht beim Fußball-Rheinlandligisten FV Rübenach, sah die aktuelle Vorbereitungswoche nur einen Test vor: gegen die U19 der Spvgg. EGC Wirges. Und den konnte die Mannschaft von Coach Benedikt Lauer mit 3:1 für sich entscheiden.