Serie: Dienstälteste Spieler Philipp Schmitz: Nur beim 1. FC Köln würde ich schwach Sina Ternis 17.12.2025, 11:40 Uhr

i Philipp Schmitz (weißes Trikot, hier im Duell mit Mülheims Pascal Steinmetz) hat noch nie ein anderes Trikot getragen als das der SG 99 Andernach - und daran wird sich wohl auch in Zukunft nichts ändern, es sei denn, sein Lieblingsverein riefe an. René Weiss

Während der Winterpause haben auch die Spieler in der Rheinlandliga frei, die am längsten für ihre Klubs aktiv sind. Wir haben sie aus dem „Winterschlaf“ geklingelt und mit ihnen Interviews geführt. Heute mit Philipp Schmitz von der SG 99 Andernach.

Er konnte kaum laufen, da trat er schon für die SG 99 Andernach gegen den Ball: Im zarten Alter von drei Jahren durfte Philipp Schmitz zum ersten Mal bei den Bambinis mitkicken. Zu der Zeit verschwendete er sicherlich noch keinen Gedanken daran, dass er auch in den kommenden 26 Jahren Saison für Saison das Trikot der Bäckerjungen überstreifen, sich da in der Seniorenmannschaft zu einem absoluten Führungsspieler entwickeln würde.







