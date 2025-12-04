Personalprobleme bereiten Mendig und Wirges Sorgen

Wenn am Samstag der SV Eintracht Mendig und die Spvgg EGC Wirges aufeinandertreffen, dann geht es für beide darum, mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu gehen. Für die Gastgeber geht es aber auch um Punkte im Abstiegskampf.
Lesezeit 3 Minuten
Mittwoch, Samstag, Mittwoch – der stramme Rhythmus vor der Winterpause kommt Damir Mrkalj und seinem SV Eintracht Mendig nicht unbedingt gelegen, vor allem, weil der Fußball-Rheinlandligist personell derzeit nicht auf Rosen gebettet ist. Schon unter der Woche bei der 2:3-Niederlage gegen Morbach hatte der Trainer einige Leistungsträger ersetzen müssen und auch am Samstag (14.