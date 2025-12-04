Duell der Aufsteiger Personalprobleme bereiten Mendig und Wirges Sorgen Sina Ternis 04.12.2025, 15:58 Uhr

i Im Hinspiel gab's einen 3:1-Sieg für die Spvgg EGC Wirges. Doppelter Torschütze war Ronaldo Kröber (blau-weißes Trikot), der auch hier im Kopfballduell mit Mendigs Matthias Wengenroth obenauf ist. 14-Tore-Mann Kröber traf damals zum 1:0 und 2:1. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Wenn am Samstag der SV Eintracht Mendig und die Spvgg EGC Wirges aufeinandertreffen, dann geht es für beide darum, mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu gehen. Für die Gastgeber geht es aber auch um Punkte im Abstiegskampf.

Mittwoch, Samstag, Mittwoch – der stramme Rhythmus vor der Winterpause kommt Damir Mrkalj und seinem SV Eintracht Mendig nicht unbedingt gelegen, vor allem, weil der Fußball-Rheinlandligist personell derzeit nicht auf Rosen gebettet ist. Schon unter der Woche bei der 2:3-Niederlage gegen Morbach hatte der Trainer einige Leistungsträger ersetzen müssen und auch am Samstag (14.







Artikel teilen

Artikel teilen