Malberg empfängt Mayen Personal ist großes Thema beim Duell der Aufsteiger Sina Ternis 15.10.2026, 18:00 Uhr

i Mayens Coach Marc Steil hat gerade wenig Grund, optimistisch zu sein. Ändert sich das vielleicht mit einem Sieg in Malberg? Jörg Niebergall

Florian Hammel wird wieder an der Seitenlinie stehen, wenn seine SG Malberg am Samstag das Schlusslicht TuS Mayen empfängt. Wer auf dem Platz stehen wird, das ist wegen einer Krankheitswelle noch offen. Doch auch Mayen plagen Personalsorgen.

Es gibt gerade wenig Anlass, Optimismus auszustrahlen für Marc Steil. Der Coach des Tabellenletzten der Fußball-Rheinlandliga ist auch keiner, der sich in Zweckoptimismus versucht. Das liegt sicherlich auch darin begründet, dass die allgemeine und auch die Personalsituation bei seinem TuS Mayen vor dem eigentlich wichtigen Auswärtsspiel am Samstag (16 Uhr) bei der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen wenig Gründe liefert, um in Euphorie zu ...







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