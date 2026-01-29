Der neue ABC-Coach im Gespräch Pazurek: Kein klassisches Spieler-Trainer-Verhältnis Sina Ternis 29.01.2026, 10:11 Uhr

i Markus Pazurek ist ab sofort auch ganz offiziell Spielertrainer beim Rheinlandliga-Tabellenführer Ahrweiler BC und will den Weg seines Vorgängers Mike Wunderlich fortführen. Martin Brand/Ahrweiler BC

Markus Pazurek übernimmt beim Rheinlandliga-Tabellenführer Ahrweiler BC eine ungewöhnliche Doppelfunktion: Als Spielertrainer und Kapitän führt er das Team an. Im Gespräch erzählt er von seiner neuen Rolle.

Ganz überraschend kam die Entscheidung für Markus Pazurek als Spielertrainer beim Ahrweiler BC nicht – auch wenn Jonny Susa, der sportliche Leiter des Rheinlandliga-Tabellenführers, eigentlich einen externen Kandidaten bevorzugt hätte. Damit „Patschu“, wie der Ex-Prof Pazurek genannt wird, sich auch künftig voll und ganz auf seine Aufgaben auf dem Platz konzentrieren kann.







Artikel teilen

Artikel teilen