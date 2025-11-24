Spieler des Spieltags Paul Heuser ist nach dem Duschen kurz im falschen Film 24.11.2025, 15:53 Uhr

i Irene Appel/Illustration Kevin Rühle

Mit einem Tor und zwei Assists hat Paul Heuser seine Scorerpunkte auf 16 hochgeschraubt – er ist damit nicht nur seinem persönlichen Ziel näherkommen, sondern hat sich aufgedrängt, unser Spieler des Spieltags zu werden.

Eigentlich dachte Paul Heuser, er hätte sein Tag- beziehungsweise Abendwerk so gut erfüllt, dass nichts mehr anbrennen könnte, als er am Freitagabend nach einem Tor und zwei Vorlagen, die zu einer zwischenzeitlich komfortabeln 4:0-Führung seiner SG 2000 Mülheim-Kärlich im Heimspiel gegen die SG Hochwald geführt hatten, ausgewechselt wurde.







