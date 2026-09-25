Auswärts bei Eintracht Trier Paul Becker und sein VfB Linz haben ein Defensivproblem Sina Ternis 25.09.2026, 17:00 Uhr

i Paul Becker musste am vergangenen Wochenende mit ansehen, wie binnen weniger Minuten aus einer 5:3-Führung seines VfB Linz ein 5:5 gegen die SG Malberg wurde. René Weiss

Ausgerechnet jetzt? So könnte die Haltung beim VfB Linz vor dem Auswärtsspiel bei Eintracht Trier II durchaus sein. Denn es reist auch die zweitschwächste Defensive zur zweitbesten Offensive. Bekommt der VfB das Problem am Sonntag in den Griff?

26 Gegentore in acht absolvierten Spielen der Fußball-Rheinlandliga hat der VfB Linz kassiert. Das sind durchschnittlich mehr als drei pro Partie, „was auch heißt, dass wir durchschnittlich vier Tore schießen müssten, um die Spiele zu gewinnen“, macht Coach Paul Becker eine einfache Rechnung auf und verdeutlicht vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (15.







Artikel teilen

Artikel teilen