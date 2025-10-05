Nach 0:5 gegen Schneifel Paukenschlag beim VfB Wissen: Spornhauer entlassen 05.10.2025, 12:24 Uhr

i Für Dirk Spornhauer (vorne) war die Partie gegen die SG Schneifel die letzte, bei der er für den VfB Wissen auf der Bank saß. Er wurde am Sonntagmorgen entlassen. Manfred Böhmer/balu

Das 0:5 gegen die SG Schneifel am Tag der Deutschen Einheit war wohl der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht beziehungsweise den Vorstand zum Handeln gezwungen hatte: Dirk Spornhauer ist nicht mehr Trainer des VfB Wissen.

Als er am Sonntagmorgen den Anruf von Thomas Nauroth erhielt, war Dirk Spornhauer schon „sehr überrascht“. Der erste Vorsitzende des VfB Wissen teilte dem Trainer am Telefon mit, dass er eben ab sofort kein Trainer mehr ist, dass der Verein mit Blick auf die prekäre Tabellensituation „frühzeitig neue Impulse“ setzen wolle.







Artikel teilen

Artikel teilen