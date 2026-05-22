Runderneuerter ABC-Kader
Nur sechs Spieler bleiben nach Oberliga-Aufstieg in Ahrweiler
Jonny Susa, der Sportliche Leiter des Ahrweiler BC, hat derzeit alle Hände voll zu tun. Er muss einen fast komplett neuen Kader
Jonny Susa, der Sportliche Leiter des Ahrweiler BC, hat derzeit alle Hände voll zu tun. Er muss einen fast komplett neuen Kader für die Oberliga zusammenstellen.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Nein, das war so keinesfalls im Sinn von Jonny Susa. Der Sportliche Leiter des frisch gekürten Rheinlandligameisters Ahrweiler BC muss fast einen komplett neuen Kader zusammenstellen. Nur sechs Spieler aus dem Aufstiegsteam bleiben.

Lesezeit 4 Minuten
Mit einem überzeugenden 5:0-Sieg gegen die SG Hochwald hat der Ahrweiler BC am vergangenen Wochenende den Aufstieg in die Fußball-Oberliga perfekt gemacht. Allerdings wird am ersten Spieltag im August, so viel ist mittlerweile klar, kaum noch ein Akteur, der gegen Hochwald in der Startelf stand, mit dabei sein.

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