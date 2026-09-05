Vor dem Spiel hätten die Gäste aus Betzdorf eine Punkteteilung eher unterschrieben als Gastgeber Wirges, nach dem Spiel und dem 1:1-Unentschieden war das allerdings genau umgekehrt. Aus guten Gründen.
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Thomas Schäfer wusste am besten, dass er sich gar nicht erst über den Elfmeter gegen seine Mannschaft hätte aufregen müssen, hätte diese vorher „den Sack zugemacht“. Das hatte seine SG 06 Betzdorf beim Westerwald-Derby bei der Spvgg EGC Wirges allerdings nicht getan – und deswegen regte Schäfer sich auf: „Die gleiche Situation gab’s auf der Gegenseite in der ersten Halbzeit, da hat er nicht gepfiffen.