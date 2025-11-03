Spieler des Spieltags Niklas Klein: Leadertyp mit Monstergrätscheninstinkt 03.11.2025, 14:42 Uhr

i Max Jäger / Illustration Svenja Wolf

Die einen machen Tore, die anderen verhindern sie. Niklas Klein fällt er in die zweite Kategorie. Der Innenverteidiger und Kapitän des VfB Linz setzt dazu auch gern mal eine „Monstergrätsche“ an. Und die feiert sein Trainer genauso wie erzielte Tore.

Zehn Punkte hat der VfB Linz in den jüngsten fünf Partien der Fußball-Rheinlandliga geholt. Das ist auch deswegen eine durchaus beachtliche Ausbeute, weil es zuvor in neun Spielen gerade einmal sechs Punkte gegeben hatte. Ein Gesicht dieses Aufschwungs ist sicherlich Niklas Klein, den wir deswegen zum Spieler des 14.







