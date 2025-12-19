Niklas Heinemann: Oh ja, es waren viele Trainer hier

Während der Winterpause haben auch die Spieler in der Rheinlandliga frei, die am längsten für ihre Klubs aktiv sind. Wir haben sie aus dem „Winterschlaf“ geklingelt und mit ihnen Interviews geführt. Heute mit Niklas Heinemann vom SV Eintracht Mendig.
Lesezeit 6 Minuten
Zwischenzeitlich, da hat er durchaus mal über einen Wechsel nachgedacht, war sogar zu einigen Probetrainings im Kölner Raum, nachdem es ihn beruflich dorthin verschlagen hatte. Dann aber hat er doch den Mehraufwand auf sich genommen, ist mehrmals wöchentlich nach Mendig gefahren, um dort zu trainieren und zu spielen.