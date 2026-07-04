Es war für beide der Testspielauftakt und mit dem waren beide Seiten durchaus zufrieden: Der TuS Kirchberg und der FC Emmelshausen-Karbach II trennten sich 2:2, bei den Gästen stellte ein Neuer seine Torjägerqualitäten direkt unter Beweis.
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Zweimal war der Fußball-Bezirksligist FC Emmelshausen-Karbach II gegen den Rheinlandligisten TuS Kirchberg in Führung gegangen, zweimal konnten die Gastgeber am heimischen Wasserturm ausgleichen – und so stand im ersten Testspiel der Sommervorbereitung ein durchaus leistungsgerechtes 2:2.