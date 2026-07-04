FCEK II spielt 2:2 beim TuS Neuzugang Marcel Miller trifft gegen Kirchberg doppelt Sina Ternis 04.07.2026, 21:33 Uhr

i FCEK-Akteur Jonas Wunderlich (links) und Kirchbergs Neuzugang Kian Berg haben den Ball fest im Blick. Christian Kiefer

Es war für beide der Testspielauftakt und mit dem waren beide Seiten durchaus zufrieden: Der TuS Kirchberg und der FC Emmelshausen-Karbach II trennten sich 2:2, bei den Gästen stellte ein Neuer seine Torjägerqualitäten direkt unter Beweis.

Zweimal war der Fußball-Bezirksligist FC Emmelshausen-Karbach II gegen den Rheinlandligisten TuS Kirchberg in Führung gegangen, zweimal konnten die Gastgeber am heimischen Wasserturm ausgleichen – und so stand im ersten Testspiel der Sommervorbereitung ein durchaus leistungsgerechtes 2:2.







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