ABC-Verfolger holt Bekannten Neuer Job für Ex-Cosmonaut: Kasal heuert in Wittlich an Sina Ternis 10.01.2026, 17:48 Uhr

i Hakan Yigit, erster Vorsitzender von Rot-Weiss Wittlich (rechts), freut sich, dass ihm und dem Verein mit der Verpflichtung des ehemaligen Cosmos-Trainers Emre Yusuf Kasal ein Coup gelungen ist. Natalie Plein

Während der Ahrweiler BC erst einmal auf eine Interimslösung setzt, präsentiert der Tabellenzweite Rot-Weiss Wittlich mit Emre Yusuf Kasal einen neuen Trainer, der die Rheinlandliga gut kennt. Geplant war das Engagement allerdings nicht.

Während der Tabellenführer der Fußball-Rheinlandliga, der Ahrweiler BC, mit einer Interimslösung, der sportliche Leiter Jonny Susa und Kapitän Markus Pazurek übernehmen erst einmal, in die Vorbereitung auf die Restsaison geht, hat der Rivale Rot-Weiss Wittlich nach der Trennung von Fahrudin Kuduzovic pünktlich zum Trainingsauftakt einen neuen Coach präsentiert – und der ist im Fußballverband Rheinland kein Unbekannter: Emre Yusuf Kasal, der in ...







