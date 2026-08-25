Mülheim-Coach über die Neuen
Nenad Lazarevic: Haben glückliches Händchen bewiesen
Bei diesen fünf Neuen (von links Leon Schöpf, Marcel Pitsch, Jonas Landen, Tim Thielen und Leonard Zerwas) haben Mülheim-Kärlich
Bei diesen fünf Neuen (von links Leon Schöpf, Marcel Pitsch, Jonas Landen, Tim Thielen und Leonard Zerwas) haben Mülheim-Kärlich und Trainer Nenad Lazarevic ein gutes Händchen gehabt. Schöpf ist noch verletzt, aber auch auf ihn hält Lazarevic große Stücke.
Wolfgang Heil

Fünf Neuzugänge konnte die SG 2000 Mülheim-Kärlich zur neuen Saison präsentieren – und vier von ihnen haben direkt voll eingeschlagen, Nummer fünf ist aktuell noch verletzt. Coach Nenad Lazarevic erklärt, warum alles so gut passt.

Lesezeit 4 Minuten
Nach drei Spieltagen ist die SG 2000 Mülheim-Kärlich in der Fußball-Rheinlandliga nicht nur ungeschlagen, sondern auch noch ohne Gegentor. 1:0 gegen Andernach, 0:0 bei Trier-Tarforst und 4:0 daheim gegen Schweich, so die bisherigen Ergebnisse. An dieser guten Bilanz haben auch die Neuzugänge ihren Anteil, denn alle entpuppten sich als echte Glücksgriffe.
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