Mülheim-Coach über die Neuen Nenad Lazarevic: Haben glückliches Händchen bewiesen Sina Ternis 25.08.2026, 15:16 Uhr

i Bei diesen fünf Neuen (von links Leon Schöpf, Marcel Pitsch, Jonas Landen, Tim Thielen und Leonard Zerwas) haben Mülheim-Kärlich und Trainer Nenad Lazarevic ein gutes Händchen gehabt. Schöpf ist noch verletzt, aber auch auf ihn hält Lazarevic große Stücke. Wolfgang Heil

Fünf Neuzugänge konnte die SG 2000 Mülheim-Kärlich zur neuen Saison präsentieren – und vier von ihnen haben direkt voll eingeschlagen, Nummer fünf ist aktuell noch verletzt. Coach Nenad Lazarevic erklärt, warum alles so gut passt.

Nach drei Spieltagen ist die SG 2000 Mülheim-Kärlich in der Fußball-Rheinlandliga nicht nur ungeschlagen, sondern auch noch ohne Gegentor. 1:0 gegen Andernach, 0:0 bei Trier-Tarforst und 4:0 daheim gegen Schweich, so die bisherigen Ergebnisse. An dieser guten Bilanz haben auch die Neuzugänge ihren Anteil, denn alle entpuppten sich als echte Glücksgriffe.







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