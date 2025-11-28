Negativlauf-Team trifft auf Zwölf-Tore-Mannschaft

Mit zwei Kantersiegen im Gepäck reist der FC Bitburg beim FV Rübenach an. Der hat acht Spiele hintereinander verloren. Kann der Zusammenhalt beim Aufsteiger die Negativserie beenden?
Lesezeit 2 Minuten
Ungewöhnliche Anstoßzeit auf dem Rübenacher Kunstrasen: Weil am gleichen Nachmittag die Weihnachtsfeier aller Jugendmannschaften stattfindet, wurde die Fußball-Rheinlandligapartie zwischen dem FV und dem FC Bitburg auf 13 Uhr vorverlegt. „Ein großes Dankeschön an Bitburg, dass sie sich da so kooperationsbereit gezeigt haben“, sagt Rübenachs Coach Benedikt Lauer, dem es allerdings noch eine Portion lieber wäre, wenn die Partie zugunsten seines ...