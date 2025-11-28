Rübenach empfängt Bitburg Negativlauf-Team trifft auf Zwölf-Tore-Mannschaft Sina Ternis 28.11.2025, 06:00 Uhr

i Jonas Lauer (rotes Trikot) wird seinem FV Rübenach am Sonntag gegen Bitburg genauso fehlen wie Milan Freisberg, beide weilen im Urlaub. Jörg Niebergall

Mit zwei Kantersiegen im Gepäck reist der FC Bitburg beim FV Rübenach an. Der hat acht Spiele hintereinander verloren. Kann der Zusammenhalt beim Aufsteiger die Negativserie beenden?

Ungewöhnliche Anstoßzeit auf dem Rübenacher Kunstrasen: Weil am gleichen Nachmittag die Weihnachtsfeier aller Jugendmannschaften stattfindet, wurde die Fußball-Rheinlandligapartie zwischen dem FV und dem FC Bitburg auf 13 Uhr vorverlegt. „Ein großes Dankeschön an Bitburg, dass sie sich da so kooperationsbereit gezeigt haben“, sagt Rübenachs Coach Benedikt Lauer, dem es allerdings noch eine Portion lieber wäre, wenn die Partie zugunsten seines ...







