Klarer als beim Duell zwischen dem VfB Wissen und Rot-Weiss Wittlich könnten die Rollen nicht verteilt sein, empfängt doch am Samstag der Letzte der Rheinlandliga den Tabellenführer. Entsprechend realistisch gehen die Hausherren in die Partie.

Dass man dem Blick eigentlich nach vorne richten soll, auch im Fußball, das weiß Dirk Spornhauer. Dennoch trauert der Trainer des VfB Wissen auch noch einige Tage später den liegen gelassenen Punkten bei der 1:3-Niederlage beim TuS Kirchberg hinterher, die gleichbedeutend damit waren, dass seine Mannschaft in der Rheinlandliga mit nur einem Zähler am Tabellenende steht – punktgleich mit Hochwald Hentern und Neuling Arzfeld.

Die Niederlage in Kirchberg tat aus zwei Gründen besonders weh: Weil sie komplett unnötig war und weil es für den VfB am Samstag (17 Uhr) zu Hause gegen den Tabellenführer Rot-Weiss Wittlich geht. Und Spornhauer ist Realist genug, um zu wissen, dass schon vieles zusammenkommen müsste, damit seine Mannschaft ausgerechnet gegen makellose Gäste (12 Punkte, 15:3 Tore) irgendetwas Zählbares holt. „Die müssten schon einen richtig schlechten Tag erwischen und wir einen außergewöhnlich guten“, so der Coach.

Chancenverwertung gegen Kirchberg das große Problem

In Kirchberg war das tatsächlich ein Stück weit so. Da hatten die Gastgeber keinen guten Tag erwischt, während der VfB vieles richtig gemacht hatte. Vieles, aber eben nicht das Entscheidende: „Wir haben vier, fünf hundertprozentige Dinger versiebt“, berichtet Spornhauer, der deswegen unter der Woche auch das Thema Torabschlüsse mit auf die Trainingsagenda genommen hat, wohlwissend, dass sich das nur bedingt aufs Spiel wird übertragen lassen und dass seine Mannschaft gegen Wittlich nicht so viele Chancen bekommen wird, wie es am vergangenen Wochenende gegen Kirchberg der Fall war.

Ein weiteres Thema im Training: die Zweikampfführung. Die war gegen den TuS gut, wird aber gegen noch spielstärkere und von herausragenden Einzelspielern geprägten Wittlichern noch mehr gefragt sein. „Wir müssen auf jeden Fall wieder die gleiche Kompaktheit auf den Platz bekommen, das war wirklich gut“, so der VfB-Trainer, der allerdings auch an der Stelle eine kleine, aber entscheidende Einschränkung vornehmen muss: „Zweimal haben wir die entscheidenden Zweikämpfe verloren.“ Zwei Gegentore waren die Folge. Ähnliches wird sich sein Team gegen Wittlich nicht leisten dürfen, will es vielleicht doch für eine Überraschung – auf dem Papier, immerhin empfängt das Schlusslicht den Primus, wäre es vielleicht sogar schon eine Sensation – sorgen.

„Natürlich würde schon ein Punktgewinn gegen Wittlich guttun, vor allem für die Moral der Mannschaft.“

VfB-Coach Dirk Spornhauer

Nicht wirklich in die Karten spielt Spornhauer da, dass mit Felix Arndt und Jakov Jancek zwei ganz wichtige Offensivspieler ausfallen. Arndt wird mit einem Muskelfaserriss noch mehrere Wochen fehlen, Jancek zog sich gegen Kirchberg ebenfalls eine muskuläre Verletzung zu, eine genaue Diagnose steht hier noch aus, allerdings geht der Trainer davon aus, dass auch er mehrere Wochen nicht wird spielen können. Beide kommen mit Tempo, beide hätten dem VfB, der gegen Wittlich sicherlich eher auf Umschaltmomente setzen wird, gutgetan. „Da müssen wir jetzt andere Lösungen finden“, sagt Spornhauer, der unter der Woche noch nicht genau wusste, wie die aussehen werden.

Vielleicht sind die Lösungen für die Partie gegen Wittlich, auch wenn der Trainer natürlich nichts einfach herschenken will, gar nicht mal so wichtig. Eben, weil die Rollenverteilung in dem Spiel zu klar ist. Und hier richtet Spornhauer den Blick weiter nach vorne: Anschließend kommen die Gegner, die sich mit seinem VfB auf Augenhöhe bewegen. Immendorf, Linz, Hochwald und Eintracht Trier II warten im September noch. „Da gilt’s, da zählen dann auch keine Ausreden mehr.“ Sagt Spornhauer – und schiebt hinterher: „Natürlich würde schon ein Punktgewinn gegen Wittlich guttun, vor allem für die Moral der Mannschaft.“ Denn die, und dann geht der Blick doch wieder zurück, die hatte nach der Niederlage gegen Kirchberg enorm gelitten.