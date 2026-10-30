In Andernach gestoppt Nach Verfolgungsjagd: Bus des VfB Linz ist wieder da Sina Ternis 30.10.2026, 08:15 Uhr

i Der Neunsitzer des VfB Linz ist wieder da. In Mülheim-Kärlich war er entdeckt, in Andernach nach einer Verfolgungsfahrt dann sichergestellt worden. VfB Linz

Bevor am Freitagabend das wichtige Heimspiel gegen Untermosel ansteht, gab es schon mal positive Neuigkeiten für den VfB Linz. Der gestohlene Neunsitzer ist wieder da. Zunächst aber lieferten sich Polizei und Dieb eine Verfolgungsjagd.

Sportlich muss der VfB Linz noch auf das Happy End in Form des Klassenerhalts warten, dafür gab es am Donnerstagabend aber andere positive Neuigkeiten beim Fußball-Rheinlandligisten. Der am vergangenen Wochenende vom Vereinsgelände gestohlene Neunsitzer (wir berichteten) ist wieder da!







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