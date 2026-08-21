Andernach spielt in Immendorf Nach Minifehlstart geht’s für SG 99 zum „Angstgegner“ Sina Ternis 21.08.2026, 09:00 Uhr

i Alexis Weidenbach (blaues Trikot) und seine SG 99 Andernach holten an den ersten beiden Spieltagen nur einen Punkt. Wird die Bilanz am Sonntag in Immendorf aufpoliert? René Weiss

Ein wenig Genugtuung verspürt Andernachs Coach Kim Kossmann schon. Zu oft war er damit konfrontiert worden, dass sein Team Aufstiegsaspirant ist. Vor dem Spiel in Immendorf sieht er sich in seiner Mahner-Rolle bestätigt.

Natürlich hat auch Kim Kossmann das Ziel, jedes Spiel zu gewinnen, natürlich hätte der Trainer der SG 99 Andernach nach absolvierten Spielen in der Fußball-Rheinlandliga gern mehr als einen Zähler auf dem Konto. Aber er sieht sich nun auch bestätigt in dem, was er immer gesagt hat: dass seine Mannschaft eben nicht den Anspruch hat, ganz oben mitzuspielen.







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