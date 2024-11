Rheinlandliga: Linz empfängt den Tabellenzweiten Mülheim-Kärlich - Innenverteidiger fehlen gesperrt - Böcking ist Option Nach Linzer Doppel-Rot: Gegen Mülheim-Kärlich ist Schusters Improvisationstalent gefragt 18.10.2024, 11:29 Uhr

i Der Linzer Kapitän Niklas Klein (rechts, hier im Kopfballduell mit Wissens Till Cordes) fehlt der Kaiserberg-Elf aufgrund einer Sperre zweimal. Foto: René Weiss René Weiss

Nach einem gebrauchten Tag am vergangenen Wochenende bei der 1:3-Niederlage bei der SG Vordereifel lautet die Prämisse beim VfB Linz: den Blick nach vorne richten. Doch da wartet am Sonntag (15 Uhr) gleich die nächste schwere Aufgabe auf die Mannschaft von Thomas Schuster, die mit der SG Mülheim-Kärlich den aktuellen Tabellenzweiten der Fußball-Rheinlandliga empfängt.

Doch so ganz abhaken kann der VfB das vergangene Wochenende nicht, schließlich hallt es, vor allem durch die zwei Roten Karten, noch nach, strahlt auch den kommenden Spieltag an: Mit Finn Schlebach und Niklas Kein flogen zwei Innenverteidiger vom Platz – und reißen folgerichtig ein Loch in die Viererkette.

