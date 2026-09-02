Erster Trainer ist weg Nach Fehlstart: Thomas Schuster tritt in Linz zurück Sina Ternis 02.09.2026, 11:28 Uhr

i Thomas Schuster ist nicht mehr Trainer des VfB Linz. Nach vier Jahren und einem durchwachsenen Saisonstart hat er sein Amt niedergelegt. Die Gründe dafür sind vielfältig. Jörg Niebergall

Es ist der erste Trainerrücktritt in der gerade einmal vier Spieltage alten Saison der Fußball-Rheinlandliga – und der war trotz des schwachen Starts nicht unbedingt zu erwarten: Thomas Schuster ist nicht mehr Coach beim VfB Linz.

Der Rücktritt kommt sicherlich überraschend, auch wenn der VfB Linz mit einem Punkt aus vier Partien, alle vier waren Aufsteiger in die Fußball-Rheinlandliga, alles andere als gut in die Saison gestartet ist: Thomas Schuster hat der Mannschaft am Dienstagabend mitgeteilt, dass er sein Traineramt mit sofortiger Wirkung niederlegt – und hat damit für die sich Konsequenzen aus dem Fehlstart gezogen, der am vergangenen Wochenende in einer ...







Artikel teilen

Artikel teilen