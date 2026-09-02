Es ist der erste Trainerrücktritt in der gerade einmal vier Spieltage alten Saison der Fußball-Rheinlandliga – und der war trotz des schwachen Starts nicht unbedingt zu erwarten: Thomas Schuster ist nicht mehr Coach beim VfB Linz.
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Der Rücktritt kommt sicherlich überraschend, auch wenn der VfB Linz mit einem Punkt aus vier Partien, alle vier waren Aufsteiger in die Fußball-Rheinlandliga, alles andere als gut in die Saison gestartet ist: Thomas Schuster hat der Mannschaft am Dienstagabend mitgeteilt, dass er sein Traineramt mit sofortiger Wirkung niederlegt – und hat damit für die sich Konsequenzen aus dem Fehlstart gezogen, der am vergangenen Wochenende in einer ...