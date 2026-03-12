Drei Spiele, drei Niederlagen, so die Bilanz des VfB Linz im neuen Jahr. Zweimal waren die durchaus unglücklich, zuletzt gegen Hochwald aber hochverdient. Und jetzt geht’s ausgerechnet nach Trier – und da sah der VfB im Hinspiel gar nicht gut aus.
Lesezeit 2 Minuten
Ohne Frage, den Start ins neue Jahr hatte sich Trainer Thomas Schuster mal so ganz anders vorgestellt. Sein VfB Linz steht nach drei absolvierten Spieltagen in der Fußball-Rheinlandliga noch ohne Punkte da – und steckt spätestens jetzt wieder mitten im Abstiegskampf.