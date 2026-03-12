Im Hinspiel gab’s ein 2:8 Nach Fehlstart geht’s für Linz ausgerechnet nach Trier Sina Ternis 12.03.2026, 13:00 Uhr

i Adis Siljkovic (schwarzes Trikot) fehlte seinem VfB Linz im Spiel gegen Hochwald. Am Sonntag beim SV Eintracht Trier II ist der Offensivakteur wohl wieder dabei. René Weiss

Drei Spiele, drei Niederlagen, so die Bilanz des VfB Linz im neuen Jahr. Zweimal waren die durchaus unglücklich, zuletzt gegen Hochwald aber hochverdient. Und jetzt geht’s ausgerechnet nach Trier – und da sah der VfB im Hinspiel gar nicht gut aus.

Ohne Frage, den Start ins neue Jahr hatte sich Trainer Thomas Schuster mal so ganz anders vorgestellt. Sein VfB Linz steht nach drei absolvierten Spieltagen in der Fußball-Rheinlandliga noch ohne Punkte da – und steckt spätestens jetzt wieder mitten im Abstiegskampf.







Artikel teilen

Artikel teilen