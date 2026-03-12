Im Hinspiel gab’s ein 2:8
Nach Fehlstart geht’s für Linz ausgerechnet nach Trier
Adis Siljkovic (schwarzes Trikot) fehlte seinem VfB Linz im Spiel gegen Hochwald. Am Sonntag beim SV Eintracht Trier II ist der
Adis Siljkovic (schwarzes Trikot) fehlte seinem VfB Linz im Spiel gegen Hochwald. Am Sonntag beim SV Eintracht Trier II ist der Offensivakteur wohl wieder dabei.
René Weiss

Drei Spiele, drei Niederlagen, so die Bilanz des VfB Linz im neuen Jahr. Zweimal waren die durchaus unglücklich, zuletzt gegen Hochwald aber hochverdient. Und jetzt geht’s ausgerechnet nach Trier – und da sah der VfB im Hinspiel gar nicht gut aus.

Lesezeit 2 Minuten
Ohne Frage, den Start ins neue Jahr hatte sich Trainer Thomas Schuster mal so ganz anders vorgestellt. Sein VfB Linz steht nach drei absolvierten Spieltagen in der Fußball-Rheinlandliga noch ohne Punkte da – und steckt spätestens jetzt wieder mitten im Abstiegskampf.

Ressort und Schlagwörter

RheinlandligaSport
Samstag & Montag
Neues aus der Rheinlandliga

Noch mehr Fußball: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Rheinlandliga gibt es immer samstags und montags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren