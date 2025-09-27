Gäste drehen nach Pause auf Nach 4:1 noch 4:3 – Rübenacher Zittersieg gegen Laubach 27.09.2025, 21:37 Uhr

i Beide Teams schenkten sich nichts: In einem spannenden und umkämpften Match trennten sich der FV Rübenach (rote Trikots) und der SV Laubach mit 4:3. Mark Dieler

Die Aufholjagd kam zu spät: Nach einem zwischenzeitlichen 1:4-Rückstand beim FV Rübenach war der SV Laubach nah dran, zumindest noch einen Zähler mitzunehmen, doch die Aufholjagd war beim 3:4 nicht von Erfolg gekrönt.

Als Pascal Tillmanns in der 52. Minute per verwandeltem Foulelfmeter das 4:1 für den gastgebenden FV Rübenach erzielte, schien die Rheinlandliga-Partie gegen den SV Laubach entschieden. Dass am Ende ein knappes und vielleicht auch etwas glückliches 4:3 für die Gastgeber stand, dafür gab es Gründe.







