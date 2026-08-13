Vier Jahrzehnte lang gab es in Kobern keinen Rheinlandligafußball mehr. Umso größer ist nun die Vorfreude, dass am Samstag endlich das erste Heimspiel ansteht – mit einem Sieg im Rücken geht es für Untermosel gegen Eintracht Trier II.
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Den Heimspielfaktor, der dem SV Untermosel Kobern-Gondorf in der Aufstiegssaison 42 seiner 76 Punkte bescherte, würde Coach Tobias Wirtz nun auch gern in die Rheinlandliga-Saison „retten“. „Das war schon immer ein ganz großes Faustpfand, auch mit unseren Zuschauern im Rücken, die uns hoffentlich auch künftig die Treue halten“, sagt er vor dem Heimspiel am Samstag (18 Uhr) gegen den SV Eintracht Trier II, das das erste im Verbandsoberhaus seit ...