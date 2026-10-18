Vielleicht kam der Schritt nach dem schwachen Start in die Saison nicht ganz überraschend: Marc Steil ist nach der Niederlage in Malberg als Trainer des TuS Mayen zurückgetreten. Für ihn übernimmt Nikolai Foroutan.
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Die 1:4-Niederlage im Duell der Aufsteiger brachte das Fass am Ende zum Überlaufen: Marc Steil ist als Coach des TuS Mayen zurückgetreten, zog damit die Konsequenzen aus den schwachen Ergebnissen seit dem Aufstieg, die derzeit den letzten Tabellenplatz in der Fußball-Rheinlandliga bedeuten.