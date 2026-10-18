TuS Mayen: Coach tritt zurück
Nach 1:4-Pleite: Steil wirft hin, Foroutan übernimmt
Marc Steil ist nach gut drei Jahren beim TuS Mayen nach der 1:4-Niederlage in Malberg zurückgetreten, zog damit die Konsequenzen
Marc Steil ist nach gut drei Jahren beim TuS Mayen nach der 1:4-Niederlage in Malberg zurückgetreten, zog damit die Konsequenzen aus dem schlechten Start in die Rheinlandligasaison.
Jörg Niebergall

Vielleicht kam der Schritt nach dem schwachen Start in die Saison nicht ganz überraschend: Marc Steil ist nach der Niederlage in Malberg als Trainer des TuS Mayen zurückgetreten. Für ihn übernimmt Nikolai Foroutan. 

Lesezeit 1 Minute
Die 1:4-Niederlage im Duell der Aufsteiger brachte das Fass am Ende zum Überlaufen: Marc Steil ist als Coach des TuS Mayen zurückgetreten, zog damit die Konsequenzen aus den schwachen Ergebnissen seit dem Aufstieg, die derzeit den letzten Tabellenplatz in der Fußball-Rheinlandliga bedeuten.
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