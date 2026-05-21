Auswärtsspiel bei SG Hochwald Mülheim will zum Abschluss noch ein Erfolgserlebnis Sina Ternis 21.05.2026, 13:30 Uhr

i Das Hinspiel gewann die SG 2000 Mülheim-Kärlich am Ende noch knapp mit 4:3 gegen die SG Hochwald. Dabei hatte das Lazarevic-Team noch bis zur 80. Minute deutlich mit 4:0 geführt. René Weiss

Es wird vermutlich am Ende Rang sechs bleiben für die SG 2000 Mülheim-Kärlich. Daran wird wohl auch ein Sieg bei der SG Hochwald am Samstag nichts ändern. Coach Nenad Lazarevic kennt die Gründe für die Rheinlandliga-Saison mit Höhen und Tiefen.

In der Vorwoche, da hatte seine Mannschaft mal wieder gezeigt, was sie zu leisten imstande ist. Das war allerdings in Summe zu selten der Fall in der nun fast abgelaufenen Saison der Fußball-Rheinlandliga. Die wird die SG 2000 Mülheim-Kärlich am Ende wohl als Sechster abschließen – und damit etwas schlechter, als es sich Trainer Nenad Lazarevic erhofft hatte.







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