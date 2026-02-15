Martin Jakobs trifft viermal Mülheim watscht Laubach im letzten Test mit 8:2 ab Sina Ternis 15.02.2026, 16:44 Uhr

i Nenad Lazarevic ist absolut zufrieden, mit der gesamten Vorbereitung seiner SG 2000 Mülheim-Kärlich und mit dem letzten Test, den sein Team mit 8:2 gegen den Ligakonkurrenten SV Laubach gewann. Jörg Niebergall

Ein Testspiel, zwei Welten – während die SG 2000 Mülheim-Kärlich den SV Laubach mit 8:2 demontierte, blieb bei Trainer Tobias Jakobs nur ratlose Ernüchterung. Sein Gegenüber Nenad Lazarevic indes blickt optimistisch auf den Ligastart.

Völlig unterschiedlich waren die Gemütslagen von Nenad Lazaravic, Coach der SG 2000 Mülheim-Kärlich, und Tobias Jakobs, Trainer des SV Laubach, nach dem Aufeinandertreffen ihrer beiden Vereine. Denn während der SG-Coach nach dem 8:2-Kantersieg im letzten Testspiel der Wintervorbereitung gegen den Fußball-Rheinlandliga-Konkurrenten selbstredend von einem guten Auftritt sprach, war sein Gegenüber wenig angetan von dem, was seine Mannschaft ...







