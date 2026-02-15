Martin Jakobs trifft viermal
Mülheim watscht Laubach im letzten Test mit 8:2 ab
Nenad Lazarevic ist absolut zufrieden, mit der gesamten Vorbereitung seiner SG 2000 Mülheim-Kärlich und mit dem letzten Test, den sein Team mit 8:2 gegen den Ligakonkurrenten SV Laubach gewann.
Jörg Niebergall

Ein Testspiel, zwei Welten – während die SG 2000 Mülheim-Kärlich den SV Laubach mit 8:2 demontierte, blieb bei Trainer Tobias Jakobs nur ratlose Ernüchterung. Sein Gegenüber Nenad Lazarevic indes blickt optimistisch auf den Ligastart. 

Lesezeit 2 Minuten
Völlig unterschiedlich waren die Gemütslagen von Nenad Lazaravic, Coach der SG 2000 Mülheim-Kärlich, und Tobias Jakobs, Trainer des SV Laubach, nach dem Aufeinandertreffen ihrer beiden Vereine. Denn während der SG-Coach nach dem 8:2-Kantersieg im letzten Testspiel der Wintervorbereitung gegen den Fußball-Rheinlandliga-Konkurrenten selbstredend von einem guten Auftritt sprach, war sein Gegenüber wenig angetan von dem, was seine Mannschaft ...

