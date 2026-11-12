Noch zwei Spiele, dann ist die Hinrunde der Rheinlandliga schon vorbei. Aktuell grüßt die SG 2000 Mülheim-Kärlich in der Tabelle von ganz oben – und will das auch nach 17 Spieltagen tun. Vorher warten allerdings noch zwei hohe Hürden.
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Schaut man sich den Trend der vergangenen Wochen an, dann könnte es durchaus spannend werden am Freitagabend (20 Uhr) auf dem Mülheim-Kärlicher Kunstrasen, wenn die heimische SG 2000 als Tabellenführer der Fußball-Rheinlandliga die SG Schneifel empfängt.