SG 2000 empfängt Schneifel
Mülheim: Voller Kader im Kampf um Herbstmeisterschaft
Daniel Aretz (links) hatte seiner SG 2000 zuletzt wochenlang aus gesundheitlichen Gründen gefehlt. Jetzt ist der so wichtige Off
Daniel Aretz (links) hatte seiner SG 2000 zuletzt wochenlang aus gesundheitlichen Gründen gefehlt. Jetzt ist der so wichtige Offensivakteur wieder da und wird wohl am Freitagabend gegen Schneifel im Kader sein.
Jörg Niebergall

Noch zwei Spiele, dann ist die Hinrunde der Rheinlandliga schon vorbei. Aktuell grüßt die SG 2000 Mülheim-Kärlich in der Tabelle von ganz oben – und will das auch nach 17 Spieltagen tun. Vorher warten allerdings noch zwei hohe Hürden. 

Lesezeit 2 Minuten
Schaut man sich den Trend der vergangenen Wochen an, dann könnte es durchaus spannend werden am Freitagabend (20 Uhr) auf dem Mülheim-Kärlicher Kunstrasen, wenn die heimische SG 2000 als Tabellenführer der Fußball-Rheinlandliga die SG Schneifel empfängt.
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