1:2 beim neuen Primus Hochwald Mülheim verliert Spitzenspiel und Tabellenführung Sina Ternis 11.10.2026, 20:26 Uhr

i Nicht viel Raum zur Entfaltung ließen die Hochwälder (in Weiß-Schwarz) den Mülheim-Kärlichern um Pascal Steinmetz. Die Gastgeber besiegten den Tabellenführer auf dem Rasen in Lampaden mit 2:1 und sind jetzt selbst Spitzenreiter. sjs / Sebastian J. Schwarz. Sebastian J. Schwarz

Auf den Sieg im ersten Spitzenspiel folgte nun eine Niederlage im zweiten Spitzenspiel für die SG 2000 Mülheim-Kärlich. Die musste sich dem neuen Tabellenführer SG Hochwald mit 1:2 geschlagen geben, auch, weil zu viele Chancen ungenutzt blieben.

Die Tabellenführung in der Fußball-Rheinlandliga ist erst einmal dahin für die SG 2000 Mülheim-Kärlich. Nachdem die in der Vorwoche das Spitzenspiel gegen Eintracht Trier II noch für sich entscheiden konnte, gab es nun bei der SG Hochwald eine knappe und sicherlich auch vermeidbare 1:2 (1:1)-Niederlage.







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