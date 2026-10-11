1:2 beim neuen Primus Hochwald
Mülheim verliert Spitzenspiel und Tabellenführung
Nicht viel Raum zur Entfaltung ließen die Hochwälder (in Weiß-Schwarz) den Mülheim-Kärlichern um Pascal Steinmetz. Die Gastgeber
Nicht viel Raum zur Entfaltung ließen die Hochwälder (in Weiß-Schwarz) den Mülheim-Kärlichern um Pascal Steinmetz. Die Gastgeber besiegten den Tabellenführer auf dem Rasen in Lampaden mit 2:1 und sind jetzt selbst Spitzenreiter.
sjs / Sebastian J. Schwarz. Sebastian J. Schwarz

Auf den Sieg im ersten Spitzenspiel folgte nun eine Niederlage im zweiten Spitzenspiel für die SG 2000 Mülheim-Kärlich. Die musste sich dem neuen Tabellenführer SG Hochwald mit 1:2 geschlagen geben, auch, weil zu viele Chancen ungenutzt blieben.

Lesezeit 2 Minuten
Die Tabellenführung in der Fußball-Rheinlandliga ist erst einmal dahin für die SG 2000 Mülheim-Kärlich. Nachdem die in der Vorwoche das Spitzenspiel gegen Eintracht Trier II noch für sich entscheiden konnte, gab es nun bei der SG Hochwald eine knappe und sicherlich auch vermeidbare 1:2 (1:1)-Niederlage.
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