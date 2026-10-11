Auf den Sieg im ersten Spitzenspiel folgte nun eine Niederlage im zweiten Spitzenspiel für die SG 2000 Mülheim-Kärlich. Die musste sich dem neuen Tabellenführer SG Hochwald mit 1:2 geschlagen geben, auch, weil zu viele Chancen ungenutzt blieben.
Lesezeit 2 Minuten
Die Tabellenführung in der Fußball-Rheinlandliga ist erst einmal dahin für die SG 2000 Mülheim-Kärlich. Nachdem die in der Vorwoche das Spitzenspiel gegen Eintracht Trier II noch für sich entscheiden konnte, gab es nun bei der SG Hochwald eine knappe und sicherlich auch vermeidbare 1:2 (1:1)-Niederlage.